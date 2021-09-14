Арзамасова в платье цвета пудры похвасталась нарядами сына

Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова продемонстрировала обновки, которые приобрела для маленького сына Льва.

Лиза Арзамасова

Одна из самых трогательных и обворожительных актрис отечественного шоу-бизнеса Лиза Арзамасова показала, как делает из сына непревзойдённого модника с пелёнок.

Лиза сама нашла свой уникальный стиль. Девушка отдаёт предпочтение нарядам, в которых есть что-то театральное и историческое.

Арзамасова часто напоминает барышню из 19-го века. Ей очень идёт ретро-стиль.

Лиза всегда очень доверительно общается с подписчиками. Фолловеры платят ей ответной любовью.

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Лиза села на подоконнике и показала подписчиками ползунки, одеяльца и носочки, которые выбрала для сыночка.

"Мне нравятся пастельные тона и мне нравится, когда ткань очень приятная на ощупь. Мой абсолютный фаворит — это мягкое одеяльце с красными ягодками, мы с ним гуляем. Очень приятные принты, необычные, безопасные замочки. Я понимаю, что это больше родительское удовольствие, окружать малыша приятными вещами, но мне кажется, что он потом вырастет, посмотрит фотографии и обязательно оценит", — объяснила артистка.

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