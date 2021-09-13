Как сейчас выглядит тяжелобольной Андрей Губин

Автор и исполнитель хита "Зима, холода" Андрей Губин вернулся в Россию из Египта. Артист жалуется на серьёзные проблемы со здоровьем.

Андрей Губин

Звезда 90-х и 2000-х уже полтора десятка лет страдает от тяжёлого заболевания.

Певца мучают сильные боли. Лечение за границей не принесло существенных результатов. Более того, самочувствие артиста резко ухудшилось.

Поклонники Губина отмечают, что на фото артист действительно выглядит неважно.

Певец давно оставил сольную карьеру, не ведёт публичную жизнь и периодически пропадает с "радаров" фанатов.

Нежелание артиста жить в публичном пространстве отчасти продиктовано плачевным состоянием его здоровья.

"Состояние гниющего заживо человека, но не духовно гниющего, а физически. Я себя ужасно чувствую", — приводит слова 47-летнего певца Пятый канал.

Одна из поклонниц Губина опубликовала снимок с кумиром, сделанный в аэропорту. Губин похудел, осунулся и выглядит устало.

Артист безуспешно лечится от неврологического недуга — левосторонней прозопалгии. Справится с болезнью он пытается с помощью благотворного южного климата.

"Я действительно был в Египте, где много плавал, лечил спину. Увы, со здоровьем у меня по-прежнему все плохо, никаких подвижек. Болит буквально всё", — пожаловался артист.

Заботу о певце взяла на себя его девушка. Вместе они подыскивают жильё в Подмосковье.

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