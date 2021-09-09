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Тяжелобольной Андрей Губин вернулся в Россию из Египта

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Автор и исполнитель хита "Мальчик-бродяга" Андрей Губин вернулся на родину. 47-летний артист уже долгое время страдает от тяжёлого неврологического недуга.

Тяжелобольной Андрей Губин вернулся в Россию из Египта

В 2020-м году поклонники певца били тревогу. Звезда 90-х и 2000-х не ведёт сраницы в социальных сетях и редко показывается на публике. Привыкшие к максимальной публичности звёзд люди пускали слухи о пропаже певца.

В окружении артиста объясняли, что Губин вовсе не пропал, а просто не желает делать свою жизнь достоянием общественности.

Местом проживания автор и исполнитель таких хитов, как "Ночь", "Зима-холода", "Танцы", "Девушки, как звезды", "Лиза" и других, выбрал Египет. Впрочем, страна пирамид тоже наскучила артисту, и он вернулся в Россию.

Здесь он подыскивает жильё для совместного проживания с возлюбленной. Личность своей избранницы 47-летний артист не раскрывает.

"Я действительно был в Египте, где много плавал, лечил спину. Увы, со здоровьем у меня по-прежнему все плохо, никаких подвижек. Болит буквально все. Поэтому мне приходится много двигаться, чтобы не свихнуться", — цитирует слова артиста "Аргументы и факты".

Певцу пришлись не по душе правила, царящие в сетевом пространстве. Он предпочёл отключить телефон, так как его огорчают нападки злобных хейтеров.

Губин не бросает творчество. Он объяснил, что написал несколько хороших песен, однако возвращаться на сцену не спешит.

Известно, что певец страдает от неврологической болезни — левосторонней прозопалгии. Стресс, высокие нагрузки и переутомления могут стать причиной такого недуга.

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Андрей Губин – Исповедь странника
Автор: Елена Былкина
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