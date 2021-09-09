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Разин и Бородина высказались по поводу гибели главы МЧС

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Смерть министра МЧС Евгения Зиничева потрясла россиян. Звёзды тоже не остались в стороне от печальной новости. Знаменитости поделились своими мыслями по поводу гибели главного спасателя страны.

Разин и Бородина высказались по поводу гибели главы МЧС

Андрей Разин объяснил, что был лично знаком с Евгением Николаевичем.

"Произошла огромная трагедия. Спасая человека, погиб министр МЧС Евгений Зиничев. Я с ним познакомился, когда работал в Калининградской области в 2016 году. В то, что случилось, невозможно поверить. Евгений Николаевич был очень порядочным человеком, большим профессионалом своего дела. Эта трагедия — большая потеря для страны в целом, а также для МЧС и ФСБ в частности", — написал деятель шоу-бизнеса в своём Instagram-аккаунте.

Продюсер "Ласкового мая" выразил соболезнования семье погибшего.

"Так, как поступил он, может поступать только настоящий человек, настоящий мужчина. Царствие ему Небесное. Пусть земля ему будет пухом", — высказался шоумен.

Ксению Бородину новость о смерти главы МЧС тоже потрясла до глубины души.

"Евгений Зиничев посвятил свою жизнь тому, чтобы спасать людей. Это невероятно тяжёлая работа, сложная и эмоционально, и физически. Он был человеком, который никогда не оставался в стороне. И, к сожалению, погиб, пытаясь спасти кинорежиссёра на учениях в Норильске. Погибли оба. Светлая им память", — написала телеведущая в своём микроблоге.

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На учениях в Заполярье погиб глава МЧС Евгений Зиничев
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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