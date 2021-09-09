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Президент РФ Путин: "Зиничев до конца исполнил свой долг"

Политика

На заседании организационного комитета "Победа" президент РФ Владимир Путин высказался по поводу гибели Евгения Зиничева. Он считает, что глава МЧС до конца исполнил свой долг.

Президент РФ Путин: "Зиничев до конца исполнил свой долг"

Также лидер страны напомнил, что Министерство по чрезвычайным ситуациям создавали, чтобы его специалисты помогали людям в тяжёлых ситуациях.

"Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг, погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека", — приводит РИА Новости комментарий Путина.

Затем глава государства попросил участников заседания почтить минутой молчания память погибших при взрыве бытового газа в подмосковном Ногинске. Он напомнил, что из-под завалов здания спасатели извлекли тела 7 человек.

Добавим, руководитель МЧС РФ Евгений Зиничев умер 8 сентября в Норильске. Он пытался помочь режиссёру Александру Мельнику, упавшему со скалы, но сорвался сам и разбился о выступавший камень. У министра остались жена, сын и внуки. Ему было 55 лет.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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