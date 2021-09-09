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Автор Александр Шторм

Гибель министра Зиничева: подвиг, случайность, убийство?

Политика

В Красноярском крае погиб руководитель МЧС Евгений Зиничев. Его смерть может остановить перестановки в силовом блоке, которые власть планировала провести после осенних выборов.

Гибель министра Зиничева: подвиг, случайность, убийство?

Кроме того, интернет уже наполнился версиями — от героической гибели при спасении друга до конспирологических теорий об убийстве или лжи президенту о том, "кто кого спасал".

Зиничев, как человек из окружения президента РФ Владимира Путина, мог получить должность главы Федеральной службы охраны РФ (ФСО), отмечает URA.RU. Но теперь должности руководителей могут уйти губернаторам и представителям правительства и ФСБ, считают эксперты.

Зиничев погиб 8 сентября, разбившись о камни при прыжке в воду. Он планировал вытащить соскользнувшего режиссёра и сценариста, его друга Александра Мельника, который сорвался с высоты.

По другой версии, "Зиничев вместе с Мельником подошли к обрыву, один оступился потерял равновесие, другой попытался схватить его за одежду, но тоже не удержался на мокрых камнях". При этом авторы канала ВЧК-ОГПУ сообщают, что "на водопады реки Иркингды без снаряжения, хотя бы без надёжной обуви и палок, лучше не подниматься".

Не отстают и конспирологи, уже вбросившие совершенно невероятную версию, что "Зиничев мог быть убит как будущий преемник". Кстати, популярный в соцмедиа ныне британский журналист Олег Кашин в своём материале и вовсе предупреждает: не дай бог президент России посчитает, что это было убийство.

И действительно Владимир Путин выразил соболезнования очень лично, с огромным переживанием. Он отметил: "Для меня это невосполнимая личная утрата. Нас связывали долгие годы совместной работы. И всегда знал, что на Евгения Николаевича можно положиться в любой, самой сложной ситуации — как на надёжного, верного друга и профессионала высочайшего уровня".

Как пояснил руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв, Евгений Зиничев являлся частью команды президента и многими рассматривался как один из важнейших участников возможного трансфера власти. Во многом он был одним из самых перспективных политиков. Особенности его карьеры позволяли считать, что он вошёл бы в состав высшего руководства страны.

А гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин добавил, что Евгений Зиничев рассматривался даже как один из возможных преемников президента. Его гибель полностью меняет расклады в структуре власти и сценарии возможного транзита.

Не исключена и внутриэлитная борьба за контроль над МЧС, считает политолог, руководитель Института региональной экспертизы Дмитрий Михайличенко.

Есть также мнение, что после сентябрьских выборов в Госдуму Евгений Зиничев мог бы возглавить ФСО. Зиничева буквально готовили на ходу под руководство одной из силовых структур.

Считается, что бывшие охранники Путина планируются ко вводу правительство на руководящие должности в силовые структуры. Потеря Зиничева серьёзно ломает весь план и перемешивает карты. Но Кремль, скорее всего, найдёт, как поступить с наименьшими для себя потерями, резюмируют эксперты.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Олег Артюков
Темы фсб мчс алексей мухин владимир путин константин калачев
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