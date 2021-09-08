Малышева пожаловалась, что её записали в старые девы

Звезда ТВ Елена Малышева рассказала, что у неё не складывались отношения с мужчинами. Она почему-то отпугивала представителей сильного пола.

Елена Малышева дала интервью писательнице Татьяне Устиновой. Ведущая программы "Жить здорово!" рассказала, что в её окружении мало кто верил в её женское счастье. Елена в молодости была до страсти увлечена работой, поэтому личную жизнь ставила на второй план.

Родители поставили крест на дочери, уже не надеясь понянчить внуков.

"Мне уже стукнуло 26 лет. В нашей юности это уже считалось "старая дева". В 27 лет уже считали женщин старородящими, а у меня не то что детей не было, я была еще не замужем, — рассказала Елена Васильевна.

Малышева, однако, нашла себе хорошего мужа, которому она в годы его учёбы в аспирантуре помогла освоиться в Москве. Елену ему порекомендовали как скромную и серьёзную девушку из Сибири. Молодые люди сыграли свадьбу. Их союз получился на редкость крепким.

Супруги Малышевы состоят в браке уже 34 года. У них двое сыновей и трое внуков. Сыновья телеведущей живут в США. Её старший сын Юрий, как и знаменитая родительница, стал врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.