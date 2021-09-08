EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Белорус кинул бокал в автобус с силовиками и получил два года колонии
Стюардесса в мини-юбке удивила пользователей соцсетей снимком на багажной полке
Рига отказала Минску в помощи по делу о геноциде
Один человек пострадал при взрыве газа в Екатеринбурге
Школьник из Британии нашёл на картах Google "дыру в центре Земли"
Ветеринар: даже животным не ставят прививки во время беременности
Газ взорвался в одном из домов Екатеринбурга
"Одноклассники" запустили сервис поиска работы
"Если разрешит": акции "оборонки" будут продавать только с одобрения Путина

Малышева пожаловалась, что её записали в старые девы

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда ТВ Елена Малышева рассказала, что у неё не складывались отношения с мужчинами. Она почему-то отпугивала представителей сильного пола.

Малышева пожаловалась, что её записали в старые девы

Елена Малышева дала интервью писательнице Татьяне Устиновой. Ведущая программы "Жить здорово!" рассказала, что в её окружении мало кто верил в её женское счастье. Елена в молодости была до страсти увлечена работой, поэтому личную жизнь ставила на второй план.

Родители поставили крест на дочери, уже не надеясь понянчить внуков.

"Мне уже стукнуло 26 лет. В нашей юности это уже считалось "старая дева". В 27 лет уже считали женщин старородящими, а у меня не то что детей не было, я была еще не замужем, — рассказала Елена Васильевна.

Малышева, однако, нашла себе хорошего мужа, которому она в годы его учёбы в аспирантуре помогла освоиться в Москве. Елену ему порекомендовали как скромную и серьёзную девушку из Сибири. Молодые люди сыграли свадьбу. Их союз получился на редкость крепким.

Супруги Малышевы состоят в браке уже 34 года. У них двое сыновей и трое внуков. Сыновья телеведущей живут в США. Её старший сын Юрий, как и знаменитая родительница, стал врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Елена Малышева. Мой герой
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
70-летняя вдова Кобзона впечатлила публику свежестью и красотой
Один человек пострадал при взрыве газа в Екатеринбурге
Школьник из Британии нашёл на картах Google "дыру в центре Земли"
Ветеринар: даже животным не ставят прививки во время беременности
Федункив удивила фанатов синяками на ногах после свадьбы
Газ взорвался в одном из домов Екатеринбурга
"Если разрешит": акции "оборонки" будут продавать только с одобрения Путина
Ургант искромётно пошутил про Волочкову и её любовь к ёлочкам
В Верховной раде заявили о возможной скорой отставке правительства Украины
Число пострадавших после взрыва в Ногинске достигло семи
Популярное
Российский шоу-бизнес
Виторган намекнул на причину развода с Собчак

Максим Виторган развёлся с Ксенией Собчак в 2019 году. Тогда актёр сочинил подробный пост о том, почему люди расстаются. И только теперь Виторган опубликовал текст двухлетней давности. В нём он проливает свет на причину разрыва с Собчак.

Виторган намекнул на причину развода с Собчак
Ушёл из жизни сценограф Пугачёвой Борис Краснов
Российский шоу-бизнес
Ушёл из жизни сценограф Пугачёвой Борис Краснов
Мир. Новости мира
Эксперт объяснил, кто мог атаковать талибов* с воздуха
Зарубежный
Выяснилось, как именно умер Жан-Поль Бельмондо
Василий Амирджанов Володин считает перспективу революции фатальной. Обоснованно? Василий Амирджанов Любовь Степушова Поддержка Сальвадору по биткоину пришла от криптоинвесторов с Reddit Любовь Степушова Ирина Гусакова Профессионализм "русских хакеров" зашкалил в Германии Ирина Гусакова
Новости Украины
Пан или пропал: почему Зеленский настойчиво ищет встречи с Путиным
Политика. Новости и аналитика
Индийский политик сравнил заявление талибов* о Панджшере с заявлением СССР
Диетологи назвали самую полезную рыбу
Здоровье
Диетологи назвали самую полезную рыбу
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников