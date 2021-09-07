Сегодня ночью ушёл из жизни знаменитый сценограф Борис Краснов, который работал со многими звёздами российской эстрады. Лолита Милявская высказалась по поводу смерти талантливого шоумена.
Весть о кончине художника-сценографа Бориса Краснова шокировала Лолиту Милявскую. Исполнительница рассказала, что запомнила Бориса Аркадьевича жизнелюбивым человеком.
"Боря — это мотор, очень яркий человек, когда мы делали шоу, его иногда приходилось останавливать, потому что его идей могло хватать ни на один проект. Помимо прочего, он был очень жизнелюбивым человеком. Даже когда он пережил инсульт, он громче всех рассказывал анекдоты. То есть ни один из нас не мог представить, что с Борей может пойти что-то не так. Вы меня сейчас просто убили сообщением, что его не стало, потому что есть люди, о которых ты даже не можешь предположить, что они могут уйти", — цитирует слова Лолиты URA. RU
Милявская рассказала, что подружилась с Красновым ещё в Киеве, когда популярность набирал "кабаре-дуэт Академия".
"Мы выступали с моим партнером (Александр Цекало — прим. ред.) как режиссеры и без такого сценографа, как Боря, даже не понимали, что нужно делать. Я ему на всю жизнь благодарна за любимое шоу, потому что лучше сценографа, наверное, больше в моей жизни не было", — объяснила Милявская.
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