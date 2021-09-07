Ушёл из жизни сценограф Пугачёвой Борис Краснов

Успешный продюсер, художник-постановщик шоу Борис Краснов скончался сегодня ночью в одном их хосписов столицы. Причиной смерти стало тяжёлое заболевание.

Уже долгое время состояние Бориса Краснова оценивалось как критическое. 60-летний шоумен скончался в центре паллиативной помощи Москвы.

Почётный член академии Художеств ранее перенес инсульт. Мужчину разбил паралич. Кроме того, Борис Аркадьевич страдал ещё и от поражения мозга.

Краснов известен как режиссёр-постановщик "Рождественских встреч" с Аллой Пугачёвой. Он работал также с первыми звёздами отечественного шоу-бизнеса.

В 2000-ом году он стал художником-постановщиком Кремлёвского дворца.

Подкосило здоровье Краснова обвинение в рейдерском захвате фирмы по организации выставок. После он был оправдан, однако переживания очень негативно отразились на состоянии его организма.

В середине августа стало известно, что Бориса Краснова перевели из клиники в частный хоспис. Последние несколько дней художник-постановщик находился в плохом состоянии.

В начале 2021 года Борис Аркадьевич перенёс повторный инсульт. Кроме того, серьёзно истощила силы его организма коронавирусная инфекция.

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