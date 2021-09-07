Блиновская объяснила, во сколько ей обошлось издевательство над звёздами

Блогер, которая раскошелилась на 120 миллионов рублей, чтобы феерично провести свой юбилей, рассекретила суммы гонораров приглашённых артистов.

Супер успешный блогер, автор марафона личностного роста Елена Блиновская поведала, сколько заплатила звёздным гостям, посетившим её 40-й день рождения.

На празднике все плясали под дудку Блиновской. Блогер осталась недовольна только Иваном Ургантом и Ксенией Собчак, так как они не захотели целоваться на сцене по её требованию. Блиновская упрекнула непокорных ведущих, напомнив им, что ведь она им "хорошо заплатила".

На празднике блогера-миллионника собрался весь свет российского шоу-бизнеса. Она позвала Светлану Лободу, Филиппа Киркорова, рэпера Jah Halib, группу "Звери", беременную певицу Нюшу, а также самых дорогостоящих ведущих.

Блиновская призналась, что звёзды понятия не имели, куда направляются.

"Звёзды не знали, что едут ко мне. Они просто были вызваны на частный контракт. Но все звёзды, которые были в зале, — мои друзья. Артисты стоят по десять миллионов", — рассказала Блиновская в эфире Первого канала.

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