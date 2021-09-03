Анастасия Волочкова устроила новое шоу со своим нижним бельём

Не успел отгреметь "туалетный" скандал Анастасии Волочковой, как балерина снова шокировала публику. Экс-прима Большого театра показала публике своё нижнее бельё. Гость Анастасии мужского пола активно сортировал бельё танцовщицы, а Волочкова возмущалась и протестовала.

Если публика думала, что громче "туалетного" скандала придумать было уже ничего нельзя, то она ошибалась. В этот раз балерина решила показать аудитории набор своего нижнего белья. Причём доверила сортировку трусов Анастасия мужчине.

Волочкова опубликовала в своём микроблоге видео, на котором некий молодой человек роется в вещах и бросает на пол её трусы.

"Приняла участие в шоу @pilyaginzhara #НеприятныйПилягин. Съёмки были очень весёлые. А результат увидите совсем скоро, но это точно будет очень смешно", — написала балерина.

Подписчики Волочковой подметили, что у Анастасии своеобразное чувство юмора.

"Настя, вы взрослая знаменитая женщина правда считаете что это интересно и смешно???? Скажите пожалуйста что это ради хайпа, очень тяжело поверить что вы реально считаете это смешным", — вопрошали поклонники Волочковой.

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