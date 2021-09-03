EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач Пестерев оценил вероятность возникновения в России бубонной чумы
Девять кандидатов от "Яблока" сняли с выборов в Госдуму из-за активов за рубежом
Путин: после ухода США из Афганистана нужно изменить политику
Нецелесообразно: МИД РФ объяснил отказ от присутствия ОБСЕ на границе с Украиной
Путин рассказал о ситуации с поправившем его оговорку школьником
Журналиста силой ввели с пресс-конференции КПРФ в Удмуртии
Чехия не планирует полностью рушить отношения с Россией
На строительство гостиницы в Якутии потратят 1,5 млрд рублей
Президент РФ рассчитывает на полное восстановление отношений с Украиной

Жигунов расcказал о работе с Заворотнюк в "Моей прекрасной няне"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда фильма "Гардамарины, вперёд!" Сергей Жигунов признался, что о работе над сериалом "Моя прекрасная няня", где его партнёршей по съёмкам была Анастасия Заворотнюк, вспоминает с содроганием.

Жигунов расcказал о работе с Заворотнюк в "Моей прекрасной няне"

Сериал "Моя прекрасная няня" является подражанием американскому сериалу "Моя ужасная няня". Сериал переиначили и подстроили под российскую аудиторию.

Первые съемочные дни для Жигунова, по его собственному признанию, стали дня него настоящим кошмаром.

"Я думал, что в кино умею все, если не умею, то легко научусь. Но оказалось, что ситком — это ужас. Это американское изобретение, где в павильоне созданы декорации различных мест: комната, автомобиль, кухня, самолет и так далее. На другой стороне сидят люди и смеются. Артисты сыграли в одних декорациях и переходят в другие. Но у нас сразу не пошло. С нами работали американцы, которые делали лучший комедийный сериал — "Друзья". Но у них ничего не получалось", — рассказал Жигунов во время встречи с поклонниками в Екатеринурге.

После упорной работы сериал "Моя прекрасная няня" всё же завоевал симпатии российского зрителя. Он просуществовал семь сезонов, всего зрители увидели 173 серии.

Отношения с Анастасией Заворотнюк на съёмочной площадке у Жигунова поначалу не заладились, однако потом всё закончилось страстным романом, а позже и совместной жизнью. Через два года, однако, союз распался.

Заворотнюк увлеклась фигуристом Петром Чернышёвым. Сам Жигунов только недавно обрёл счастье в личной жизни, женившись на журналистке Виктории Ворожбит.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

27 Воображаемая подруга
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Девять кандидатов от "Яблока" сняли с выборов в Госдуму из-за активов за рубежом
Медленно, но верно? Власти дают ход "зелёному" транспорту в России
Путин: после ухода США из Афганистана нужно изменить политику
Садальский высказался о единовременной выплате пенсионерам в 10 тысяч рублей
Жигунов расcказал о работе с Заворотнюк в "Моей прекрасной няне"
Нецелесообразно: МИД РФ объяснил отказ от присутствия ОБСЕ на границе с Украиной
Путин рассказал о ситуации с поправившем его оговорку школьником
ВЭФ-2021: власть, медиа и бизнес в борьбе за природу и совесть
Проблема для важнейшего проекта: российский миллиардер назвал плохим оборудование из России
Журналиста силой ввели с пресс-конференции КПРФ в Удмуртии
Популярное
Российский шоу-бизнес
"Начала синеть на моих глазах": Шаляпин о состоянии больной "ковидом" жены

Выпускник "Фабрики звёзд" Прохор Шаляпин объяснил, что привело его супругу-миллионершу в реанимацию. Певец объяснил, что не на шутку испугался, когда жена начала задыхаться.

"Начала синеть на моих глазах": Шаляпин о состоянии больной "ковидом" жены
"Лицом "хлопочет" невпопад": Зеленского высмеяли на встрече с Байденом
Мир. Новости мира
"Лицом "хлопочет" невпопад": Зеленского высмеяли на встрече с Байденом
Здоровье
Врач рассказал, что Минздрав готовит людей к сверхсмертности из-за "ковида"
Новости Белоруссии
Два сценария для Белоруссии: в Россию или на войну
Усам Оздемиров Медленно, но верно? Власти дают ход "зелёному" транспорту в России Усам Оздемиров Александр Артамонов Дьявол в мелочах: как США украли у СССР победу над Японией Александр Артамонов Василий Амирджанов Замечание школьника Путину вызвало дискуссию Василий Амирджанов
Флебология
Усталые ноги. Как быстро восстановить силы?
Мир. Новости мира
Доктор рассказал о неэффективности вакцин от коронавируса в Израиле
Госдеп США призвал союзников не заключать оборонные сделки с Россией
Мир. Новости мира
Госдеп США призвал союзников не заключать оборонные сделки с Россией
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников