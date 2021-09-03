Жигунов расcказал о работе с Заворотнюк в "Моей прекрасной няне"

Звезда фильма "Гардамарины, вперёд!" Сергей Жигунов признался, что о работе над сериалом "Моя прекрасная няня", где его партнёршей по съёмкам была Анастасия Заворотнюк, вспоминает с содроганием.

Сериал "Моя прекрасная няня" является подражанием американскому сериалу "Моя ужасная няня". Сериал переиначили и подстроили под российскую аудиторию.

Первые съемочные дни для Жигунова, по его собственному признанию, стали дня него настоящим кошмаром.

"Я думал, что в кино умею все, если не умею, то легко научусь. Но оказалось, что ситком — это ужас. Это американское изобретение, где в павильоне созданы декорации различных мест: комната, автомобиль, кухня, самолет и так далее. На другой стороне сидят люди и смеются. Артисты сыграли в одних декорациях и переходят в другие. Но у нас сразу не пошло. С нами работали американцы, которые делали лучший комедийный сериал — "Друзья". Но у них ничего не получалось", — рассказал Жигунов во время встречи с поклонниками в Екатеринурге.

После упорной работы сериал "Моя прекрасная няня" всё же завоевал симпатии российского зрителя. Он просуществовал семь сезонов, всего зрители увидели 173 серии.

Отношения с Анастасией Заворотнюк на съёмочной площадке у Жигунова поначалу не заладились, однако потом всё закончилось страстным романом, а позже и совместной жизнью. Через два года, однако, союз распался.

Заворотнюк увлеклась фигуристом Петром Чернышёвым. Сам Жигунов только недавно обрёл счастье в личной жизни, женившись на журналистке Виктории Ворожбит.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.