Рэпер Моргенштерн в обнимку с журналистом Дмитрием Гордоном обратился к актёру Алексею Панину. Оказывается, исполнитель питает самые тёплые чувства к эпатажной звезде фильма "Жмурки".
Изрядно выпивший Алишер Валеев (настоящее имя Моргенштерна), еле ворочая языком, высказал оду любви Алексею Панину.
Рэпер в компании журналиста Дмитрий Гордона сидели в каком-то заведении общепита в сумерках и неожиданно воспылали любовью к эпатажному актёру.
— Лёха, огромная любовь, отсюда я тебя обожаю, ты лучший, — сказал исполнитель.
— Лучше нас? — уточнил Гордон.
— Да, — уверенно подтвердил Моргенштерн.
— Ты лучше нас, — согласился Дмитрий.
Алишер даже изобразил руками огромное сердечко, чтобы в полной мере выразить свои искренние чувства.
"Ты красавец. Я только что говорил Димону, что лучшее интервью, ну пока моё не вышло, твоё. Да, огромная любовь. Захочешь познакомиться, встретиться, я буду очень рад", — объяснил Моргенштерн.
Панина очень растрогало видео, которое он опубликовал в своём Instagram-аккаунте.
"Спасибо, друзья, за хорошее настроение", — написал под видео Алексей.
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