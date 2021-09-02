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Моргенштерн признался в любви Алексею Панину

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Рэпер Моргенштерн в обнимку с журналистом Дмитрием Гордоном обратился к актёру Алексею Панину. Оказывается, исполнитель питает самые тёплые чувства к эпатажной звезде фильма "Жмурки".

МОРГЕНШТЕРН поздравление Алексея Панина

Изрядно выпивший Алишер Валеев (настоящее имя Моргенштерна), еле ворочая языком, высказал оду любви Алексею Панину.

Рэпер в компании журналиста Дмитрий Гордона сидели в каком-то заведении общепита в сумерках и неожиданно воспылали любовью к эпатажному актёру.

— Лёха, огромная любовь, отсюда я тебя обожаю, ты лучший, — сказал исполнитель.

— Лучше нас? — уточнил Гордон.

— Да, — уверенно подтвердил Моргенштерн.

— Ты лучше нас, — согласился Дмитрий.

Алишер даже изобразил руками огромное сердечко, чтобы в полной мере выразить свои искренние чувства.

"Ты красавец. Я только что говорил Димону, что лучшее интервью, ну пока моё не вышло, твоё. Да, огромная любовь. Захочешь познакомиться, встретиться, я буду очень рад", — объяснил Моргенштерн.

Панина очень растрогало видео, которое он опубликовал в своём Instagram-аккаунте.

"Спасибо, друзья, за хорошее настроение", — написал под видео Алексей.

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Автор: Елена Былкина
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