Диана Арбенина показала, как выглядела в подростковом возрасте

Поклонники с трудом узнали в 12-летней девочке певицу Диану Арбенину. Оказывается, лидер рок-группы "Ночные снайперы" не всегда выглядела по-пацански. Когда-то певица была трогательным кучерявым подростком.

Диана Арбенина в школьные годы

Фанаты привыкли видеть Арбенину с короткой стрижкой. В образе певицы присутствует что-то "мальчуковое". Артистка избегает женских нарядов. Чаще всего её можно увидеть в костюмах мужского кроя.

Образ пацанки, вероятно, пришёл к ней позже, так как со школьного снимка на нас смотрит трогательная девочка с копной кучерявых волос.

"Чудо, как хороша!"; "Что вы за красавица такая сказочная!" — комментировали фото в Сети.

Арбенина поделилась также фотографией своих детей — 11-летних двойняшек Марты и Артёма.

Дети Дианы Арбениной

"Доброе утро страна! пожалуй начало нового года не только в январе. для всех нас год начинается все таки 1го сентября. терпения вам папы и мамы первоклашек! желания ходить в школу всем кто делает это уже не первый год! и да поможет нам всем неукротимое желание постигать новое и учиться. в том числе и на собственных ошибках! с праздником знаний и началом чудесной осени! " — подписала певица под снимками детей. (орфография и пунктуация автора сохранены — Прим. ред.)

Поклонники могли сравнить детское фото певицы со школьным снимком её наследников.

"Сын на Вас очень похож", — комментировали фото в Сети.

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