Поклонники с трудом узнали в 12-летней девочке певицу Диану Арбенину. Оказывается, лидер рок-группы "Ночные снайперы" не всегда выглядела по-пацански. Когда-то певица была трогательным кучерявым подростком.
Фанаты привыкли видеть Арбенину с короткой стрижкой. В образе певицы присутствует что-то "мальчуковое". Артистка избегает женских нарядов. Чаще всего её можно увидеть в костюмах мужского кроя.
Образ пацанки, вероятно, пришёл к ней позже, так как со школьного снимка на нас смотрит трогательная девочка с копной кучерявых волос.
"Чудо, как хороша!";
"Что вы за красавица такая сказочная!" — комментировали фото в Сети.
Арбенина поделилась также фотографией своих детей — 11-летних двойняшек Марты и Артёма.
"Доброе утро страна! пожалуй начало нового года не только в январе. для всех нас год начинается все таки 1го сентября. терпения вам папы и мамы первоклашек! желания ходить в школу всем кто делает это уже не первый год! и да поможет нам всем неукротимое желание постигать новое и учиться. в том числе и на собственных ошибках! с праздником знаний и началом чудесной осени! " — подписала певица под снимками детей.
(орфография и пунктуация автора сохранены — Прим. ред.)
Поклонники могли сравнить детское фото певицы со школьным снимком её наследников.
"Сын на Вас очень похож", — комментировали фото в Сети.
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