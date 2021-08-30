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Галкин очаровал Зудину и Судзиловскую голым торсом и кудряшками

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Супруг Аллы Пугачёвой Максим Галкин показал пляжное фото с фестиваля "Новая волна" из Сочи.

Галкин очаровал Зудину и Судзиловскую голым торсом и кудряшками

45-летний шоумен выглядит очень молодо. Максим Галкин периодически показывает свою стройную фигуру. У супруга Примадонны — фигура пловца, напоминающая перевёрнутый треугольник.

В их замке в деревне Грязь есть бассейн, похожий на аквариум. Там Максим занимается плаванием, чтобы поддерживать себя в хорошей форме.

Особенное внимание Галкин уделяет своей причёске. Он предстаёт то с прямыми локонами, то с игривыми кудряшками. Юморист в одном из видео ранее интересовался у дочери, как она оценивает его шевелюру.

Непосредственная Лиза Галкина похвалила отца, в котором временами проявляются нарциссические черты.

Очередное селфи Максима с голым торсом на фоне моря приковало внимание публики.

"Это я ещё на море, а сейчас я уже "Лучше Всех" снимаю", — подписал фотографию Галкин.

В первую очередь под обаяние шоумена попали знаменитые женщины, которые стали кокетничать с мужем Аллы Пугачёвой.

"О, Боже! Это кто такой красивый?!" — прокомментировала фото Олеся Судзиловская.

"Отличный загар. Прекрасно выглядишь, Макс", — восхитилась певица Анита Цой.

"Вы многое делаете "лучше всех"", — написала под снимком вдова Олега Табакова Марина Зудина.

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Максим Галкин на Новой волне 2021. Лучший!!!
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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