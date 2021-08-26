Участница группы "Тату" рассказала, как в детстве стала жертвой насилия

После пережитой травмы бывшая солистка группы "Тату" Лена Катина долгое время справлялась с негативными эмоциями с помощью психолога.

Певица Лена Катина, которая прославилась в дуэте с Юлией Волковой в эпатажной группе "Тату", рассказала, что в детстве пережила насилие.

Спустя много лет певица нашла в себе силы рассказать о страшном опыте. Справиться с пережитым ужасом артистке помогли квалифицированные психологи.

"До сих пор помню его лицо. Было так мерзко, это было ужасно мерзко. Я сейчас об этом рассказываю без слез, потому что это проработано с психологом. Я очень долго над этим работала. Готова об этом говорить, потому что это может помочь другим подросткам с этим справляться", — рассказала Катина в ток-шоу на телеканале НТВ.

Сейчас Катина переживает непростой период своей жизни, так как в 2019 году рассталась с мужем — словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем.

Певица познакомилась с новым возлюбленным. Их отношения только начинаются, и Лена не торопится знакомить избранника с сыном.

"Мой сын еще не знаком с ним, но я не спешу, это новая история. Честно говоря, мне страшно. Мне хочется, чтобы он проработал боль после развода, но в связи с тем, что папа приехал, и Саша много времени проводит с ним, прямо сутками на пролет, ему будет легче" — поделилась своими сомнениями артистка.

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