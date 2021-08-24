"Галимый китч": Волочкова показала вычурный интерьер своего дома

Жильё Анастасии Волочковой легко можно перепутать с внутренним убранством Большого театра. Балерина показала одну из комнат своего дома с золочёной лепниной и колоннами, расписными потолками и картинами в вычурных рамах. Подписчики заподозрили, что танцовщица страдает комплексом Наполеона.

Интерьер дома Волочковой

Гостем умопомрачительного интерьера балерины стал композитор Валерий Разумовский. Мужчину изумила дворцовая роскошь дома Волочковой. Он снял на видео сказочный интерьер звезды, поспешив уточнить, что они находятся в доме балерины, а не в главном театре страны.

"Это мы не в Большом театре", — сказал Разумовский.

Эта скромность возмутила Анастасию.

"Как это не в Большом? В Большом театре Анастасии Волочковой, домашнем", — объяснила танцовщица.

Гость балерины всё больше удивлялся тому, что видит вокруг себя.

"Вот мы с Валерой Разумовским репетируем песню Любами в моем домашнем большом театре. И, как всегда, на позитиве и с юмором!" — отметила знаменитость.

Подписчиков тоже впечатлила комната звезды. Некоторые даже стали ставить балерине диагнозы.

"Анастасия, вы страдаете "комплексом Наполеона", пытаетесь компенсировать отсутствие вас в БТ, обустройством нечто похожего в своем жилище. Причем так этим нарочито гордитесь, что становится смешно. Поверьте, вы не самая известная балерина по заслугам в балете, но самая известная по скандалам. И, похоже, такой рейтинг вам даже больше нравится. Не удивлюсь, что мой коммент тут же удалят, ведь здесь любят только хвалебные оды!" — писали фолловеры под видео в Instagram. "Такой галимый китч! Все в волочковском безвкусном стиле!" — негодовали сетевые эстеты.

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