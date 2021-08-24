Симоньян вспомнила, как чуть не родила в администрации президента

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян призналась, что ни разу не уходила в декрет из-за плотного рабочего графика. Трудоголизм заставил журналистку провести переговоры, несмотря на то, что её третий ребёнок спешил появиться на свет.

Телеведущая рассказала о своём нищем детстве с бараками, крысами, отсутствием водопровода и канализации. Сейчас журналистка успешна и вспоминает о прошлом с точки зрения преодления ситуации.

Симоньян объяснила, что даже беременность на больших сроках не могла отвлечь её от работы.

"Мы живем огромной традиционной армянской семьей, где мамы — это все, — сказала Маргарита, намекая на то, что ей есть с кем оставить ребёнка, когда она решает важные дела на работе.

Однажды Симоньян даже чуть не родила прямо в администрации президента, когда была беременна третьим ребёнком.

"Воды отошли и схватки начались. Никакая скорая не приехала, я только зашла в администрацию, у меня отошли воды… У меня с собой была "тревожная сумка", я вернулась в машину, взяла эту сумку, поднялась в душ, переоделась и пошла на встречу…", — вспомнила журналистка в беседе с певицей Валерией.

Гражданская жена Тиграна Кеосаяна решила не переносить назначенные переговоры, несмотря на то, что ребёнок уже просился на свет божий.

После совещания Маргарита сама добралась до ближайшего роддома.

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