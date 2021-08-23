Губерниев высмеял Бузову за её "коньячный" юмор

Конфликт Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева на алкогольную тему продолжается. Теперь уже Ольга позволяет себе "подколы" над спортивным комментатором. Телеведущий "Матч ТВ", который ранее довёз звезду "Дома-2" до слёз, не оставил без внимания выпады Ольги в свой адрес.

В эфире спортивного телеканала Ольга не смогла сдержать эмоций, когда Губерниев поинтересовался у звёздной гостьи, продолжает ли она пить коньяк по утрам.

Спустя время Бузову не только не расстраивают эти слова, но она даже нашла в себе силы поиронизировать над собой.

На репетиции премии "Новая волна" Ольга вышла на сцену в дуэте с Димой Биланом. На футболке Ольги красовалась надпись: "Где мой коньяк?".

Многие посчитали это выпадом в сторону обидчика поющей ведущей — Дмитрия Губерниева.

Сам спортивный комментатор не упустил случая продолжить интересный диалог со звездой.

"Когда других поводов нет, можно и о старом напомнить. Бузова прилетела в Сочи на один день. Надо успеть всё. Поэтому на репетицию пришла в футболке "Где мой коньяк". А поёт с Биланом в микрофон "Пьяную любовь". Вот так совпадение", — написал телеведущий в своём Telegram-канале.

Хейтеры же получили ещё один повод троллить Ольгу за её предполагаемое пристрастие к спиртному.

"Я так и не понял, перестала или не перестала (пить коньяк — прим. ред)?", — оставил за собой последнее слово Губерниев.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.