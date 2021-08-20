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Собчак назвала юмор Галкина "быдлячим"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ксения Собчак продолжает перепалку с юмористом Максимом Галкиным. Знаменитости не сошлись во взглядах на искусство, поэтому записывают друг другу подробные и обстоятельные видео, в которых терпеливо доказывают неправоту оппонента. Собчак, однако, позволяет себе обидные нападки на супруга Примадонны.

Собчак назвала юмор Галкина "быдлячим"

О вкусах не спорят, однако спор между Максимом Галкиным и Ксенией Собчак возник как раз из-за эстетических разногласий.

Шоумен раскритиковал новый памятник на Болотной набережной, назвав 12-ровую скульптурную композицию под названием "Большая глина №4" "стопкой дерьма". Светская львица не согласилась с таким определением и намекнула на неразвитый вкус Галкина, напомнив про его замок во французском стиле в русской деревне.

Юморист подробно разъяснил свою позицию Собчак, назвав памятник швейцарца Урса Фишера не талантливым.

Ксения Анатольевна решила продолжить дискуссию. Она дипломатично начала спор, снисходительно отметив, что Галкин заметно эволюционирует в последнее время, однако в конце своей речи журналистка всё же не удержалась от обидных эпитетов, назвав юмор Галкина армейским и "быдлячим".

Интернет-аудитория в этом противостоянии встала на сторону Галкина.

"А мат — это не быдлячий уровень?";

"Настоящее произведение искусства хорошо тем, что не надо никому объяснять, что это произведение искусства";

"Галкин красавчик!!! Грамотно разложил, он ближе к людям. Ксения вы оторвались от Земли, падать больно будет";

"Хоть иногда, но надо г… но называть г… ном, раз человек так считает";

"Редкий случай, когда я не поддерживаю мнение Собчак", — комментировали видеобращение журналистки в Сети.

Собчак упрекнули в том, что она не может судить, кто и как эволюционирует.

"Разве то, что он эволюционирует — это плохо? Какие еще выпады? Я говорю о том, что смеяться над тем, что памятник похож на "говно" это примерно тот же уровень, что смеяться над тем, что кто-то "пернул". Как-то так", — ответила Ксения.

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Максим Галкин ответил Ксении Собчак почему он решил построить свой замок
Автор: Елена Былкина
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