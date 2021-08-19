Наследница экс-примы Большого театра Анастасии Волочковой Ариадна показала свою артистическую натуру на курортной фотосессии.
Дочери балерины уже 15 лет. Ариадна, которая живёт с отцом, превратилась в симпатичную девушку.
Наследница знаменитой танцовщицы растёт начитанным и интеллектуальным подростком. Паблик Ариадны в Instagram называется "Записки книголюба". Почти все посты девушки посвящены книгам.
Девушка сочиняет стихи и издаёт сборники своих стихотворных творений. Не зря её назвали столь литературным именем — Ариадна. Так же звали дочь поэтессы Марины Цветаевой.
Подросток при этом всё же решила разнообразить свой контент и опубликовала фотографию в купальнике. При этом девочка осталась верна себе и под фото в купальнике разместила пост про книжное приложение, которым она пользуется.
Нежелательные комментарии под фото девушка безжалостно удаляла.
"Чистить комменты это у вас семейное?" — спрашивали фолловеры.
Ариадне приходится непросто, так как все упорно сравнивают её со звёздной мамой.
"Ари, не могу найти страницу твоей мамы…";
"Мама очень красивая";
"Вся в маму", — комментировали пост девушки интернет-пользователи.
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