Андрей Малахов подарил выздоровевшей МакSим "дохлую икебану"

Один за другим звёзды присылают певице МакSим, которая находилась на волосок от смерти, красивые букеты, с которыми артистка делает селфи. Букет Бориса Корчевника публику очаровал, а вот цветы от Андрея Малахова показались фанатам певицы "невзрачным веником".

Букеты от Андрея Малахова и Бориса Корчевникова

Марина Абросимова (настоящее имя МакSим) сейчас восстанавливается в своём роскошном особняке стоимостью два миллиона долларов.

Медики решили, что жизнь артистки теперь в безопасности, поэтому ей разрешили проходить реабилитацию в домашних условиях.

Исполнительница хита "Знаешь ли ты", несмотря на перенесённую болезнь, ведёт себя как истинная женщина, не упуская случая сфотографироваться с подаренными букетами цветов. Букетами певицу забрасывают не только фанаты, но и коллеги по шоу-бизнесу.

Особенно активировались ведущие телевизионных программ, вероятно надеясь на то, что Марина, как только окончательно окрепнет, даст им сенсационное интервью.

Поклонники Абросимовой по достоинстве оценили букет от Бориса Корчевникова из розовых пионовидных роз, гортензий и астр. Букет же от Андрея Малахова вызвал укоры интернет-пользователей.

Поклонники решили, что цветочная композиция Малахова напоминает "погребальный венок" и "дохлую икебану". Любопытные фолловеры разглядели на фото увядшие цветы.

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