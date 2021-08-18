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Шифрин показал подписчикам безнравственное нижнее бельё

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда "Аншлага" Ефим Шифрин опубликовал в своём Instagram-аккаунте пост, посвящённый нижнему белью. Такой контент очень удивил подписчиков юмориста.

Ефим Шифрин
Ефим Шифрин

Ефим Шифрин, известный публике по юмористическому монологу "Алё, Люся!", удивил публику неожиданной публикацией.

Артист, который увлекается культуризмом, выглядит молодо. Шифрин отличается атлетическим телосложением и с увлечением совершенствует своё тело в спортзале.

При всём при этом юморист, видимо, выпал из общего информационного контекста, так как ему показалось странным то, что продают на сайте АлиЭкспресс. Найденный товар настолько удивил комика, что он решил поделиться своим недоумением с поклонниками.

Юморист опубликовал в своём Instagram-аккаунте скрин с торгового сайта. На фото — нижнее бельё с разрезом на самом интимном месте.

"Не понял…", — подписал снимок артист.

Товары с АлиЭкспресс
Товары с АлиЭкспресс

Подписчики тоже поначалу ничего не поняли и стали описывать свои эмоции, увидев пост с нижним бельём на странице маститого шоумена.

"А я пытался пролистнуть. Думал страничка зависла. Причём тут Котельник и трусы с высоким комфортом…, думал я. А нет, ошибся";

"Я просто листала ленту, увидела это и обалдела, даже увеличила на экране, Думала, что это реклама. А потом увидела Вашу реплику: "Не понял…" и успокоилась: Слава Богу, что я не одна из непонимающих", — комментировали пост в Сети.

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Юморист Ефим Шифрин о юбилее. Вечерний Ургант. 16.03.2021
Автор: Елена Былкина
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