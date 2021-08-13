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Волочковой не удалось сделать селфи, и она показала вид сзади

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-прима "Большого театра" Анастасия Волочкова призналась, что не владеет приёмами селфи, поэтому она предложила фолловерам насладиться её "задним фасадом".

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова недавно забросила свои "фирменные" фотки со шпагатом, так как нашла ещё более выгодный ракурс для фотографий.

Теперь 45-летняя балерина демонстрирует свою пятую точку.

Последний снимок танцовщицы особенно впечатлил интернет-аудиторию. На фото Волочкова лежит на газоне под маленькой пальмочкой. Бикини Анастасии состоит из маленьких верёвочек. Приковывают к себе внимание пятая точка балерины и длинные стройные ноги.

"Я вообще не умею делать селфи. Получается какая-то фигня всегда. Как это правильно делать? А ведь, я слышала, какие-то фильтры ещё люди накладывают. Это через какое приложение? Или маски тоже через Инстаграм. Просто мне кажется, когда селфи делаешь, получается одно лицо в кадре и всё… А пока я пыталась сфотографировать себя, меня уже успели запечатлеть", — написала под фотографией Анастасия.

Зловредные подписчики попытались передразнить кокетливый пост балерины.

"Ой, какие-то фильтры… Ни разу не слышала, ой, а как их делают?! Мой светлый лик пишут только художники 18 века. Там ещё Николай стоит, лично с ним знакома", — острят фолловеры.

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Волочкова на пляже
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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