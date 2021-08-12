Лариса Долина с "мертвецким" макияжем вновь шокировала поклонников

Народная артистка России Лариса Долина в очередной раз пугает публику "трупными" пятнами на лице.

Лариса Александровна периодически появляется перед аудиторией в кошмарном образе. Устрашающий MakeUp певицы напоминает следы тления. В таком обличье артистка напоминает зомби, который выбрался из могилы.

Пугающий вид исполнительница хита "Погода в доме" объясняется тем, что артистка исполняет роль в спектакле "Суинни Тодд. Маньяк-цирюльник с Флит стрит". Долина играет роль Миссис Ловетт, для которой характерны синяки под глазами и трупные пятна на щеках.

Долина сыграла последний спектакль в этом сезоне и напомнила поклонникам, что постановку с её участием они смогут увидеть только в октябре.

"Мне добавить нечего, собственно, кроме того, что каждый выход на сцену в этом спектакле — невероятное испытание: твои вокальные возможности, актерские навыки, постоянные физические движения во время действа и абсолютное погружение в роль", — написала Лариса Долина под видео.

Подписчики не удержались и прокомментировали внешность артистки.

"Зачем образ смерти на себя примерять? Страшнее некуда"; "Долина как мертвец. Сняли плохо. Отсвечивает"; "Что с лицом?" — писали интернет-пользователи под постом певицы.

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