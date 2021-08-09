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Миро назвала комментарии Утяшовой о скандале в гимнатике отвратительным

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Блогер Лена Миро, известная своими беспощадными суждениями, высказалась по поводу выступления гимнасток на Олимпиаде в Токио. Она прокомментировала комментарий Ляйсан Утяшевой, которая поддержала спортсменку Линой Ашрам, отметив, что представительница Израиля "сконцентрировалась" и "вырвала победу" для своей страны.

Миро назвала комментарии Утяшовой о скандале в гимнатике отвратительным

Миро отметила, что супруга Павла Воли все чаще позволяет себе неудачно высказываться на разные темы.

"Я вообще заметила, что Утяшева слишком много болтает. То она, не разобравшись в ситуации, кидается на защиту шиханов, то заявляет вдруг, что кто-то там вырвал победу. При этом, сама-то кто? Не олимпийская чемпионка, не чемпионка мира, а жена комика, родившая ему в Майами сына", — критикует бывшую гимнастку блогер.

Миро почти в точности повторяет возмущения Алины Кабаевой, которая тоже упрекнула Утяшеву в том, что та не имеет заметных достижений в спорте, поэтому не вправе высказываться на подобные темы.

"Комментарий Ляйсан выглядит отвратительно. После такого уважающим себя людям очень хочется помыть руки с мылом. Сама так и не стала чемпионкой, крутит филейной частью на развлекательном канале, но лезет с комментариями туда, где её мнение не стоит ломаного гроша", — нападает на Утяшеву Миро.

Известный светкий обозреватель предположила, что та хотела "подлизаться" к представительнице Израиля для успеха своей работы за границей.

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Автор: Елена Былкина
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