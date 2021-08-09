Миро назвала комментарии Утяшовой о скандале в гимнатике отвратительным

Блогер Лена Миро, известная своими беспощадными суждениями, высказалась по поводу выступления гимнасток на Олимпиаде в Токио. Она прокомментировала комментарий Ляйсан Утяшевой, которая поддержала спортсменку Линой Ашрам, отметив, что представительница Израиля "сконцентрировалась" и "вырвала победу" для своей страны.

Миро отметила, что супруга Павла Воли все чаще позволяет себе неудачно высказываться на разные темы.

"Я вообще заметила, что Утяшева слишком много болтает. То она, не разобравшись в ситуации, кидается на защиту шиханов, то заявляет вдруг, что кто-то там вырвал победу. При этом, сама-то кто? Не олимпийская чемпионка, не чемпионка мира, а жена комика, родившая ему в Майами сына", — критикует бывшую гимнастку блогер.

Миро почти в точности повторяет возмущения Алины Кабаевой, которая тоже упрекнула Утяшеву в том, что та не имеет заметных достижений в спорте, поэтому не вправе высказываться на подобные темы.

"Комментарий Ляйсан выглядит отвратительно. После такого уважающим себя людям очень хочется помыть руки с мылом. Сама так и не стала чемпионкой, крутит филейной частью на развлекательном канале, но лезет с комментариями туда, где её мнение не стоит ломаного гроша", — нападает на Утяшеву Миро.

Известный светкий обозреватель предположила, что та хотела "подлизаться" к представительнице Израиля для успеха своей работы за границей.

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