Проигрыш российской гимнастки сравнили с ситуацией с Немовым

Несправедливое судейство по отношению к российской гимнастке Дине Авериной поражает своей наглядностью. Израильтянка выходит вперёд, несмотря на то, что уронила ленту.

Тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова возмущена сложившейся ситуацией и с уверенностью заявляет, что Аверина не проиграла, а выиграла соревнование.

"Но, к сожалению, судейство было вопиющей несправедливостью. Оно войдёт в историю так же, как Немов, когда ему 12 минут аплодировали. Дина Аверина сделала всё чисто, не ошиблась на последнем виде", — цитирует слова Винер-Усмановой RT.

Тренер обращает внимание на то, что спортсменка из Израиля совершила грубейшую ошибку.

"Лииной Ашрам, к сожалению, сделала вопиющую ошибку, за которую снимают очки все бригады и за исполнение, и за технику и за артистику. Все должны были снимать. Всегда говорят, что если есть такая ошибка, то человек никогда не сможет, если другой не делал такой же ошибки, стать чемпионом, а тем более олимпийский, а тем более на последнем виде. Это было просто позором художественной гимнастики", — говорит тренер сборной России по художественной гимнастике.

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