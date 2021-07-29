Садальский опубликовал "прайс-лист" на олимпийское золото

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Станислав Садальский разместил в своём Instagram-аккаунте суммы, которые разные страны готовы заплатить своим спортсменам за золотую медаль. У России, если верить данному списку, весьма скромные расценки на "спортивное" золото.

Стас Садальский

Всего в списке 11 стран ближнего зарубежья. На самую дорогую оплату за золотую олимпийскую медаль могут рассчитывать спортсмены, выступающие за Грузию — 322 тыс. долларов. Россия в этом списке занимает 10-ю строчку. Отечественные чемпионы могут получить за первенство на Олимпиаде всего 54 тысяч рублей.

"Чемпионами становятся не в тренажерных залах. Чемпиона рождает то, что у человека внутри — желания, мечты, цели…. Учитесь, чтобы понять, что является настоящим", — подписал рейтинг Садальский.

"Прайс-лист" на Олимпийское золото

Для сравнения Украина готова раскошелиться для своих победителей в размере 125 тысяч долларов.

"Откуда у Грузии такие средства? Америка помогает?"; "Люди, а чему вы удивляетесь, вы много видели Олимпийских чемпионов из Грузии"; "Откуда эти цифры? Стоит ли им верить? Откуда на Украине такие призовые?" — комментировали пост Садальского фолловеры.

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