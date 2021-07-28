Собчак подогрела слухи о своём романе с Игорем Верником

Ксения Собчак устроила фотосессию в белом платье с элегантным Игорем Верником. Журналистка объяснила, что связывает её с обворожительным артистом.

Ранее среди снимков светской львицы в Instagram уже появлялся Игорь Верник. Такое близкое общение навело испорченную часть публики на мысли о романе Собчак с актёром и телеведущим.

Ксения Анатольевна нейтрализует подобные домыслы необычным способом. Она поспешила сделать с Верником фотографии, которые очень напоминают романтическую фотосессию.

"Самый нелепый и смешной слух, который я привезла этим летом из Форте — о том, что у меня был жгучий и страстный роман с @ivernik. Пришло время камингаута: нас с Игорем крепче чем любовь связала алчность! Сколько стран мы вместе посетили, сколько свадеб и юбилеев мы провели, сколько перелетов рядом спали. И надо сказать, ты мой лучший партнер (нет, не по жизни, но по праздникам и корпоративам!) ну и наш карабас-барабас и бессменный директор тоже всегда с нами", — написала Ксения под снимками.

Подписчики не смогли противостоять откровенному посылу фото и еле сдерживались от того, чтобы не пожелать парочке счастья и любви.

"А пара вы красивая!" — писали в Сети.

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