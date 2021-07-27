PR-директор певицы МакSим рассказала о сложной процедуре, с помощью которой медики пытаются вернуть артистку в нормальное состояние.
Исполнительница хита "Знаешь ли ты" певица МакSим борется за жизнь. Медики одной из московских больниц делают всё возможное, чтобы артистка смогла вернуться к обычной жизни.
Еще недавно вопрос стоял о жизни и смерти, однако теперь появились надежды на то, что певица всё-таки выкарабкается из кризисного состояния.
На днях появились слухи о том, что исполнительница пришла в себя.
О том, действительно ли это так, рассказала представитель певицы Маргарита Соколова, которая лечится в той же клинике, что и Марина Абросимова (настоящее имя певицы)
"Ей действительно лучше, это правда. А происходит сейчас следующее: когда организму тяжело — ее вводят в медикаментозный сон. Как только врачи видят показатели лучше — они приводят ее в сознание. Это все регулируется врачами. Она под полным контролем", — цитирует слова Соколовой Teleprogramma. pro.
В общей сложности Абросимова провела в медикаментозной коме около месяца.
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