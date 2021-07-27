Что известно о муже-иностранце Марины Федункив

Недавно 49-летняя Марина Федункив удивила поклонников сообщением о том, что она вышла замуж за молодого итальянского красавчика, успешного и состоятельного.

Звезда сериала "Реальные пацаны" Марина Фенункив долгое время скрывала от знакомых свой роман с 37-летним советником президента итало-российской торговой палаты, а также директором по маркетингу и членом правления компании Mikro Kapital Group Стефано Маджи.

Актриса расцвела за время отношений со своим "заморским принцем".

Комедийная артистка говорит, что вышла замуж за принца — и по манерам, и по происхождению. Федункив объяснила, что предки её супруга принадлежали к итальянской знати.

Пока пара только расписалась в ЗАГСе. Пышную свадьбу планируют сыграть в конце лета, совместив церемонию бракосочетания с празднованием 50-летнего юбилея актрисы.

На роспись в ЗАГС артистка надела розовое платье. Волосы её украсил цветок. Супруг облачился в элегантный синий костюм.

Познакомились молодожёны Марина Федункив и Стефано Маджи на дне рождения общего друга. При второй случайной встречи парочка начала общаться, завязался бурный роман.

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