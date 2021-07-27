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Блёданс вмешалась в скандал с особенными детьми

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Эвелина Блёданс возмущена поведением женщины, которая прогоняла детей с особенностями развития с детской площадки, заявляя, что те не имеют права играть рядом со здоровыми детьми.

Блёданс вмешалась в скандал с особенными детьми

Блёданс опубликовала в своём Instagram-аккаунте видео, на котором женщина устроила скандал, требуя, чтобы особенные дети покинули детскую площадку. Она уверяла, что её внучка испугалась необычных детей.

"Не могу пройти мимо! 9 мая мы все дружно отмечаем победу на фашизмом! А вот он! Фашизм и геноцид цветет буйным цветом! Город Санкт-Петербург, ЖК "Балтийская жемчужина" ищу даму, надо поговорить!" — написала под видео Эвелина, которая сама воспитывает сына Семёна с особенностями развития.

Этот инцидент просто поразил звезду ТВ, которая была очень удивлена тем, что существуют люди с такими взглядами.

"И ведь за пять минут до скандала ваша внучка каталась с особенными ребятами на качелях и ей было хорошо! Как можно устраивать такой скандал ещё и при детях!!! Я уже молчу о ваших убеждениях…. Отдельные площадки? Карантин? Выселить на целину? На другую планету? Уничтожить?" — возмущалась телеведущая.

Блёданс разместила имя женщины и ссылку на её аккаунт.

"Максимальный репост! Страна должна знать своих "героев"!" — отметила Эвелина.

Фолловеры поддержали знаменитость.

"Ни один ребёнок не может быть лучше другого, все детки равны!" — комментировали пост звезды в Сети.

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ЭВЕЛИНА БЛЁДАНС о МУЖЧИНАХ , СЫНЕ, ОТНОШЕНИИ к ЛЮБВИ и ДЕНЬГАМ .
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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