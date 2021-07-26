Лев Лещенко прибыл в Грузию, рискуя повторить участь Познера

Народный артист РСФСР Лев Лещенко посетил Грузию в нарушение "Закона об оккупации", приехав в Абхазию без разрешения Тбилиси.

Газета "Взгляд" приводит заявление депутата от оппозиционного "Единого национального движения" Хатия Деканоидзе:

"Мы хорошо помним, что произошло во время визита в Грузию Владимира Познера", — говорит Деканоидзе, намекая на атаку на российского тележурналиста со стороны радикалов.

По данным издания, артиста пригласили депутаты от правящей "Грузинской мечты". Газета пишет, что Лещенко сейчас отдыхает на черноморских курортах Грузии.

По данным оппозиционного телеканала "Мтавари" ("Главный"), накануне Лещенко по приглашению миллиардера Бидзина Иванишвили, находился в одном из популярных ресторанов Батуми.

Грузинские радикалы ранее выдворили из страны Владимира Познера за его давние высказывания, которые были расценены как "антигрузинские". Тогда премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил действия радикалов.

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