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Певица МакSим к радости поклонников пошла на поправку

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

По словам представителей исполнительницы, жизни актрисы в данный момент ничего не угрожает.

Певица МакSим к радости поклонников пошла на поправку

Больше месяца состояние певицы вызывало серьёзные опасения. Пессимисты объявляли о том, что спасти артистку уже невозможно, так как её подключили к ЭКМО (аппарат называют искусственными лёгкими). Многие опасались, что МакSим пополнит печальный список звёзд, ушедших из жизни в рассвете сил,

К счастью, певица не повторит судьбу Жанны Фриске и Юлии Началовой. В её состоянии наметилась стойкая положительная динамика, которая даёт надежду на выздоровление Марины Абросимовой (настоящее имя исполнительницы).

Директор певицы Маргарита Соколова объявила о том, что шансы на выздоровление артистки есть.

"Могу точно сказать. У Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Нет никакого сомнения, что все будет хорошо. Да, есть проблемы с лёгкими — они есть у всех, у кого Covid задел легкие. Да, есть сбои в организме, при таком тяжёлом течение заболевания — это неизбежно. Организм сильно ослаб, конечно, да. Но то, что мы двигаемся в сторону улучшения, а не ухудшения — это на сегодняшний день факт", — написала Соколова в своём Instagram-аккаунте.

Маргарита сказала спасибо всем, кто искренне желает певице выздоровления.

"Всем вам спасибо за ваши молитвы, сочувствие и переживание! С такой поддержкой она обязательно поправится. Марина находится под постоянным наблюдением. Конечно, скорее всего это будет очень длительное лечение, восстановление и реабилитация. Всем желаю здравия, мира и благополучия!" — написала представитель артистки в своём микроблоге.

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МакSим - Трудный возраст (официальный клип)
Автор: Елена Былкина
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