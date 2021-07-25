Екатерина Гордон обвинила артистов в продажности

Правозащитница Екатерина Гордон посетовало на то, что среди публичных людей нет тех, кто придерживается твёрдых принципов.

Катя Гордон опубликовала в своём Instagram-аккаунте обличительный пост, в котором упрекнула знаменитостей в том, что они могут легко пересмотреть свои взгляды на те или иные вещи.

Екатерина привела высказывание лидера белого движения Александра Колчака: "Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти”.

"Всей России хмыри с запада продемонстрировали стоимость наших публичных людей. Пол ярда на всех. И Боня начнёт рекламировать чипизацию, Киркоров и Галкин поддержат идею не платить с крупных спортивных мероприятий в казну РФ, не наказывать за экономические преступления, и вся толпа поддержит повышение в 10 раз штрафов, доносы и поощрение полиции за перевыполнение сборов с народа", — написала юрист в своём микроблоге.

Правозащитница назвала это самым стыдным и наглядным экспериментом.

"Иммунитета у страны нет. Страна без принципиальных людей — иллюзия. Отпишитесь к черту от них всех, от нас всех. Пошлите в … лакеев и артистов. Цените своё слово, растите честных и смелых детей! Да придёт новое время и новые герои! Аминь!" — завершила свой пламенный призыв Гордон.

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