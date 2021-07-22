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Наталья Подольская рассказала о достижениях девятимесячного сына

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В прошлом году в семье Наталье Подольской и Владимира Преснякова родился второй ребёнок. Теперь супруги воспитывают двоих сыновей.

Младшего сына Ваню Владимир и Наталья стараются не показывать публике, тщательно скрывая его лицо. Но недавно Наталья рассказала о развитии своего младшего ребёнка.

22 июля малышу исполнилось 9 месяцев.

Иван уже умеет самостоятельно сидеть, стоять и ползать. Также он хорошо кушает и крепко спит.

У мальчика уже режутся первые зубы.

Родители от души радуются достижениям младшего наследника.

Также Подольская посоветовала тем, кто задумывается о том, чтобы завести второго ребёнка, обязательно это сделать.

Наталья признаётся, что абсолютно счастлива и нисколько не жалеет о том, что решилась родить второго малыша.

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Наталья Подольская с мужем Владимиром Пресняковым и детьми отправилась в долгожданный отпуск
Автор: Снежана Шахова
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