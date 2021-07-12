В интернете отмечают, что время для Аллы Пугачёвой течёт вспять, так как Примадонна сейчас выглядит намного моложе, чем 27 лет назад.
Архивную фотографию Аллы Борисовны в своём Instagram-аккаунте разместил экс-участник "Дома-2" Рустам Солнцев.
"Алла… Крым #1994", — написал блогер под снимком.
На фото 45-летняя Алла Борисовна запечатлена на пляже в интересном наряде. На певице короткое платье и пиджачок, выполненный в той же расцветке. Голова артистки высоко поднята, губы сжаты.
Подписчиков Солнцева снимок Примадонны не оставил равнодушным.
Кто-то тут же вспомнил мужа певицы Максима Галкина.
"А Галкин в куличики на бережке играет", — написали в Сети.
Другие стали упражняться в остроумии, узнавая в Алле иных персон.
"А я думал Григорьев-Аполлонов";
"Я думала это Май Абрикосов", — шутили фолловеры.
Поклонники Пугачёвой отметили, что Алла Борисовна всегда прекрасна и неотразима.
"Да супер женщина всё равно, в любом виде", — отметили интернет-пользователи.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Павел Евдокименко рассказал правду об искусственном происхождении и целях распространения COVID-2019.