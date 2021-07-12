EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Качиньский пообещал населению "великий момент в польской истории"
В МИД Судана объяснили, за что благодарны России
Афганские мигранты, депортируемые из стран ЕС, не смогут вернуться домой
Инцидент почти исчерпан: "Амур" возвращается в домой
Вильнюс назвал стоимость защиты от "гибридной агрессии" Лукашенко
Принуждают и запугивают: Госдеп о действиях Пекина в Южно-Китайском море
The Lancet: аномальная жара убивает пять миллионов человек каждый год
Революция крепка: кубинские коммунисты вышли на марши-"противовесы"
"Северный поток-2" будет достроен уже летом - гендиректор North Stream

В Сети обсуждают архивный снимок Пугачёвой на пляже в Ялте

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В интернете отмечают, что время для Аллы Пугачёвой течёт вспять, так как Примадонна сейчас выглядит намного моложе, чем 27 лет назад.

Алла Пугачёва
Алла Пугачёва

Архивную фотографию Аллы Борисовны в своём Instagram-аккаунте разместил экс-участник "Дома-2" Рустам Солнцев.

"Алла… Крым #1994", — написал блогер под снимком.

На фото 45-летняя Алла Борисовна запечатлена на пляже в интересном наряде. На певице короткое платье и пиджачок, выполненный в той же расцветке. Голова артистки высоко поднята, губы сжаты.

Алла Пугачёва
Алла Пугачёва

Подписчиков Солнцева снимок Примадонны не оставил равнодушным.

Кто-то тут же вспомнил мужа певицы Максима Галкина.

"А Галкин в куличики на бережке играет", — написали в Сети.

Другие стали упражняться в остроумии, узнавая в Алле иных персон.

"А я думал Григорьев-Аполлонов";

"Я думала это Май Абрикосов", — шутили фолловеры.

Поклонники Пугачёвой отметили, что Алла Борисовна всегда прекрасна и неотразима.

"Да супер женщина всё равно, в любом виде", — отметили интернет-пользователи.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Алла Пугачева в детстве,в молодости и сейчас
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Давид Манукян пожаловался на отношения с любительницей выпить
В МИД Судана объяснили, за что благодарны России
Афганские мигранты, депортируемые из стран ЕС, не смогут вернуться домой
Инцидент почти исчерпан: "Амур" возвращается в домой
У погружённой в кому МакSим начался сепсис в лёгких
Вильнюс назвал стоимость защиты от "гибридной агрессии" Лукашенко
Принуждают и запугивают: Госдеп о действиях Пекина в Южно-Китайском море
The Lancet: аномальная жара убивает пять миллионов человек каждый год
Революция крепка: кубинские коммунисты вышли на марши-"противовесы"
"Северный поток-2" будет достроен уже летом - гендиректор North Stream
Популярное
Здоровье
Доктор Евдокименко: COVID запущен вместо войны

Павел Евдокименко рассказал правду об искусственном происхождении и целях распространения COVID-2019.

Доктор Евдокименко: COVID запущен вместо войны
Дублер Босфора не страшен России
Экономика и бизнес
Дублер Босфора не страшен России
Здоровье
Шах и мат антиваксерам от профессора НИЦ им. Гамалеи
Единоборства. Новости и обзоры
Макгрегор "допрыгался" с Порье
Усам Оздемиров Богатые не попадут в налоговый рай Усам Оздемиров Любовь Степушова Стоят ли США за убийством президента Гаити Любовь Степушова Василий Амирджанов Истерия с вакцинацией роняет доверие граждан Василий Амирджанов
Происшествия
Инцидент почти исчерпан: "Амур" возвращается в домой
Общество
Эпидемиолог назвал "золотой стандарт", позволяющий взять COVID-19 под контроль
Депутат Рады: "Украина сегодня — это колыбель фашизма в Европе!"
Новости Украины
Депутат Рады: "Украина сегодня — это колыбель фашизма в Европе!"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников