В Сети обсуждают архивный снимок Пугачёвой на пляже в Ялте

В интернете отмечают, что время для Аллы Пугачёвой течёт вспять, так как Примадонна сейчас выглядит намного моложе, чем 27 лет назад.

Алла Пугачёва

Архивную фотографию Аллы Борисовны в своём Instagram-аккаунте разместил экс-участник "Дома-2" Рустам Солнцев.

"Алла… Крым #1994", — написал блогер под снимком.

На фото 45-летняя Алла Борисовна запечатлена на пляже в интересном наряде. На певице короткое платье и пиджачок, выполненный в той же расцветке. Голова артистки высоко поднята, губы сжаты.

Алла Пугачёва

Подписчиков Солнцева снимок Примадонны не оставил равнодушным.

Кто-то тут же вспомнил мужа певицы Максима Галкина.

"А Галкин в куличики на бережке играет", — написали в Сети.

Другие стали упражняться в остроумии, узнавая в Алле иных персон.

"А я думал Григорьев-Аполлонов"; "Я думала это Май Абрикосов", — шутили фолловеры.

Поклонники Пугачёвой отметили, что Алла Борисовна всегда прекрасна и неотразима.

"Да супер женщина всё равно, в любом виде", — отметили интернет-пользователи.

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