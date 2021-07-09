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Мошенники обманули родителей Меладзе на 300 тысяч рублей

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Престарелые родители Валерия и Константина Меладзе попались на удочку телефонных аферистов и лишились крупной суммы.

Мошенники обманули родителей Меладзе на 300 тысяч рублей

К родителям звёзд мошенники применили проверенную схему обмана, представившись сотрудниками полиции и рассказав пенсионерам пугающую ситуацию о ДТП. Легковерные старики поспешно расстались с деньгами, лишь бы оградить от неприятностей любимую племянницу. Всего аферисты выманили у пенсионеров 300 тысяч рублей.

О преступлении рассказала в своём Telegram-канале "Кровавая барыня" Ксения Собчак, которая недавно взяла большое интервью у Валерия Меладзе.

"Увы, случилась и неприятность. Вчера злоумышленники позвонили на домашний телефон отцу семейства Шоте Константиновичу и провернули до боли знакомую схему: женский голос, племянница Наташа, ДТП и обещание от "следователя" решить вопрос всего за 1 млн рублей. В ходе разговора то с пенсионером, то с его супругой мошенники снизили сумму до 300 тыс. Доверчивые пожилые люди собрали деньги, завернули в полотенце и передали некоему гражданину, который представился полицейским", — написала Собчак.

Позже Валерий Шотаевич созвонился с родителями, и обман вскрылся.

Сейчас злоумышленников разыскивает полиция.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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