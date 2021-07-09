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"Прям копия папы": Барановская показала искромётный танец сына

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Юлия Барановская опубликовала в Instagram видео, на котором её младший наследник показывает чудеса хореографии. Так как музыку ребёнку никто не включил, мальчик сам себе подпевал.

Арсений Аршавин
Арсений Аршавин

Напрасно мужской голос за кадром просил мальчика в футбольной форме петь "Давай, Россия!". Ребёнок предпочёл зажигать под песню Александра Реввы "Чика".

"Может быть, правда не стоит, это меня беспокоит…

Света, Лена, Вика, а Вероника!" — пел юный футболист, танцуя на камеру, однако вскоре смутился и убежал.

Юлия Барановская отмечает, что подросший сын уже забросил свои творческие номера, целиком посвятив себя спорту.

"Тогда Арсений ещё пел и танцевал, а сейчас только футбол," — написала экс-супруга Андрея Аршавина под видео.

Подписчики оценили талант Арсения.

"Генетика берёт свое. У Вас замечательные дети, да и Вы классная!!! "Мужское женское" только из-за Вас смотрю";

"Красивый парень растёт. Девчата, берегитесь!;

"Прям копия папы", — писали фолловеры под постом Барановкой.

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Юлия Барановская рассказала, как воспитывает детей | #ВТЕМЕ
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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