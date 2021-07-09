"Прям копия папы": Барановская показала искромётный танец сына

Телеведущая Юлия Барановская опубликовала в Instagram видео, на котором её младший наследник показывает чудеса хореографии. Так как музыку ребёнку никто не включил, мальчик сам себе подпевал.

Арсений Аршавин

Напрасно мужской голос за кадром просил мальчика в футбольной форме петь "Давай, Россия!". Ребёнок предпочёл зажигать под песню Александра Реввы "Чика".

"Может быть, правда не стоит, это меня беспокоит… Света, Лена, Вика, а Вероника!" — пел юный футболист, танцуя на камеру, однако вскоре смутился и убежал.

Юлия Барановская отмечает, что подросший сын уже забросил свои творческие номера, целиком посвятив себя спорту.

"Тогда Арсений ещё пел и танцевал, а сейчас только футбол," — написала экс-супруга Андрея Аршавина под видео.

Подписчики оценили талант Арсения.

"Генетика берёт свое. У Вас замечательные дети, да и Вы классная!!! "Мужское женское" только из-за Вас смотрю"; "Красивый парень растёт. Девчата, берегитесь!; "Прям копия папы", — писали фолловеры под постом Барановкой.

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