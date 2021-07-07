Деми Мур блеснула фигурой в рекламе купальников

Звезда Голливуда Деми Мур привлекла к жаркой фотосессии и своих красавиц дочерей от Брюса Уиллиса.

Деми Мур

Деми Мур — одна из самых обворожительный актрис фабрики грёз. Она всегда считалась эталоном элегантности и женственности.

Бывшая супруга Брюса Уиллиса показала, что находится в прекрасной физической форме.

Актриса приняла участие в рекламе купальников Andie Swim, став лицом новой коллекции бренда.

Вместе с голливудской дивой в купальниках сфотографировались также все её дочери от брака с Брюсом Уиллисом.

Деми Мур с дочерьми

Идея привлечь к рекламе дочек принадлежит Деми.

"Для меня было важно включить моих дочерей в эту кампанию. Я надеюсь, что другие также будут использовать любую возможность, чтобы укрепить семейные узы и праздновать каждое мгновение с людьми, которых они любят", — отмечает Мур.

Звезда фильмов "Привидение" и "Стриптиз", несмотря на свой солидный возраст (58 лет), часто привлекается в качестве модели на лучших модных показах мира.

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