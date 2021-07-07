Поклонники американского исполнителя Мэрилина Мэнсона, которому в США грозит наказание из-за обвинений в насилии и нападениях, попросили для певца российское гражданство и жильё в Бийске Алтайского края.
Почитатели творчества Мэнсона в своей петиции, размещённой на сайте Change. org, выразили просьбу президенту РФ Владимиру Путину, а также к руководителям Алтайского края.
Фанаты почему-то решили, что именно в Алтайском крае Брайану Хью Уорнеру (настоящее имя Мэрилина Мэнсона) будет безопасно, хорошо и комфортно.
Переживающие за судьбу своего кумира поклонники попросили у российского лидера гражданство России "в соответствии с Положением о порядке предоставления РФ политического убежища иностранным гражданам".
Властям Алтайского края фанаты Мэнсона объяснили, что проживание звезды в этой точке РФ позволит "укрепить заслуженное Бийском звание города, в котором приоритетом является соблюдение прав человека".
В петиции отмечается, что в Америке нет надежды на беспристрастное судебное разбирательство в отношении музыканта. Артист, по мнению активистов, стал жертвой "культуры отмены", направленной на притеснение творческих личностей.
Лидера группы Marilyn Manson обвиняют в насилии. Против музыканта свидетельствует его бывшая девушка модель Эшли Морган Смитлайн. Вслед за этим последовали новые обвинения, в которых десяток женщин жалуются на сексуальное насилие со стороны Мэнсона.
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