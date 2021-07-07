Звезда фильма "Москва слезам не верит" попала в больницу незадолго до госпитализации Владимира Меньшова.
Медики продолжают бороться за жизнь Веры Алентовой, которой поставили диагноз — коронавирусная инфекция.
Ранее сообщалось, что самый опасный момент заболевания 79-летняя народная артистка РФ успешно преодолела. Знакомый актрисы объяснял, что Вера Валентиновна находится в обычной палате, угрозы её жизни нет.
Однако появилась новая тревожная информация.
Пятый канал, ссылаясь на свой источник, пишет о том, что Алентову снова перевели в реанимацию. По словам инсайдера, состояние артистки врачи оценивают как средне тяжелое. Наблюдается стабильность без улучшений, но при этом ухудшений тоже не зафиксировано.
Вера Алентова попала в больницу в конце июня. Диагноз COVID-19 сначала был выявлен у её мужа — режиссёра Владимира Меньшова.
Создатель киношедевров "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби" скончался 5 июля на 82-м году жизни.
Ранее Pravda. ru писала, что Вера Алентова, возможно, не сможет проводить мужа в последний путь из-за своего недуга.
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