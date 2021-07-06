COVID-19 помешал сыну Орбакайте запустить бизнес-проект в Москве

Младший сын Кристины Орбакайте несколько лет жил в Лондоне. Там молодой человек получил образование и даже успел открыть свой бизнес. В Великобритании Дени Байсаров развивал свой арт-проект. Его идея заключалась в том, что помогать людям с помощью терапии творчеством. На Западе такого рода проекты довольно востребованы.

Дени решил запустить этот проект в Москве. Однако первая попытка оказалась неудачной, так как тогда в стране действовали ограничения в связи с пандемией коронавируса.

Недавно Дени объявил о том, что решил снова заняться своим бизнес-проектом. Он готовит арт-вечеринку в стиле Парижа 20-х годов прошлого века.

Стоимость билета на данное мероприятие составляет 7,5 тыс. рублей. Наследник Орбакайте подчеркнул в своём микроблоге, что количество билетов ограничено. Однако из-за узкого круга гостей на вечеринке будет уютная атмосфера.

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