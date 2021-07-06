Госпитализированная Алентова может пропустить похороны супруга

Весть о кончине супруга Владимира Меньшова застигла Веру Алентову в больничной палате.

Актриса Вера Алентова рискует не попасть на траурную церемонию прощания с мужем, который скончался от последствий тяжёлой формы коронавирусной инфекции на 82 году жизни.

Актрису поместили в больницу. У звезды фильма "Москва слезам не верит" был диагностирован коронавирус.

79-летняя артистка лежит в обычной палате, а не в реанимации, как ранее сообщали в прессе.

Как объяснил продюсер Александр Литвинов, медики помогли актрисе преодолеть опасный момент в её заболевании. При этом о выписке актрисы говорить ещё рано.

Болезнь Веры Валентиновны может не дать актрисе проститься с мужем, с которым она прожила в браке без малого шестьдесят лет.

Владимир Меньшов будет похоронен 8 июля на Новодевичьем кладбище Москвы.

Официальная церемония прощания с режиссёром знаковых для российской культуры фильмов пройдёт в Доме кино. Ожидается, что на траурную церемонию прибудут первые лица государства.

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