Видео, на котором Алла Пугачёва обменивается нежностями с супругом Максимом Галкиным, появилось на фан-страничке Примадонны.

В Сеть попало трогательное видео, на котором воркуют звёздные супруги.

Алла Борисовна предстала на видео с озорными хвостиком на макушке и в нежно-розовом пуловере.

— Ты мне нравишься, мой ласковый и нежный зверь, — отвечает Пугачёва.

Алла Борисовна при этих словах кокетливо приподняла очки и состроила дерзкую рожицу. В этот момент певица стала похожа на дикую кошечку.

Поклонников исполнительницы восхитила её непосредственность и юношеский задор.

"Да она прикалывается, плевать ей на таких, кто пишет "бабуся". Она имеет право! Добилась в этой жизни!!! С большим уважением отношусь к Алле Борисовне. Прима, королева, звезда!!!";

"В точку. Самый классный ответ любимой женщины любимому мужчине";

"Как всегда, с юмором!" — писали в Сети.