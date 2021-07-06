Видео, на котором Алла Пугачёва обменивается нежностями с супругом Максимом Галкиным, появилось на фан-страничке Примадонны.
В Сеть попало трогательное видео, на котором воркуют звёздные супруги.
Алла Борисовна предстала на видео с озорными хвостиком на макушке и в нежно-розовом пуловере.
— Аллочка, тебе нравятся эти птицы? — спрашивает супругу Галкин.
— Ты мне нравишься, мой ласковый и нежный зверь, — отвечает Пугачёва.
Алла Борисовна при этих словах кокетливо приподняла очки и состроила дерзкую рожицу. В этот момент певица стала похожа на дикую кошечку.
Поклонников исполнительницы восхитила её непосредственность и юношеский задор.
"Да она прикалывается, плевать ей на таких, кто пишет "бабуся". Она имеет право! Добилась в этой жизни!!! С большим уважением отношусь к Алле Борисовне. Прима, королева, звезда!!!";
"В точку. Самый классный ответ любимой женщины любимому мужчине";
"Как всегда, с юмором!" — писали в Сети.
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