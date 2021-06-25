Наташа Королёва объяснила, почему не родила ребёнка от Николаева

Певица Наташа Королёва прожила в браке с певцом и композитором Игорем Николаевым девять лет, однако супруги так и не обзавелись наследниками.

Счастье материнства Наташа Королёва испытала в браке с Тарзаном (Сергеем Глушко), родив в 2002 году стриптизёру сына Архипа.

Певица Наташа Королёва объяснила, почему она не подарила ребёнка своему первому супругу, женой которого она стала в 18 лет.

Артистка отметила, что она стремилась преуспеть в сценической карьере. Популярность исполнительницы хита "Жёлтые тюльпаны" в тот период только набирала обороты.

"Был период у Игоря, когда он очень хотел, но я была не готова. Знаете, я и к браку была не готова в 18 лет. Поэтому, когда он просил сильно детей, я не понимала: "Какие дети?!". Я сама была еще ребенком", — поделилась воспоминаниями Королёва в эфире канала "Россия-1".

Артистка уверила, что намеревалась стать матерью в браке с Николаевым, однако супруг, по её словам, её предал, закрутив роман с другой женщиной.

При этом артистка призналась, что не держит зла на экс-супруга, испытывая к нему благодарность за совместно прожитые годы.

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