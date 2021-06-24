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Собчак рассказала про QR-коды и "ковид-сегрегацию"

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Журналистка Ксения Собчак по пунктам расписала, почему не прав Егор Бероев, сравнивший обязательную вакцинацию с нацизмом.

Ксения Собчак
Ксения Собчак

Ранее актёр Егор Бероев выступил против ковид-дискриминации, надев на грудь жёлтую звезду — знак, которым нацисты отмечали евреев.

Ксения Собчак объяснила тем, кто боится остаться в Москве без питания в связи с антиковидными ограничениями, почему не стоит так сильно беспокоиться.

"Больше не могу держать в себе. Бомбануло еще вчера после просмотра речи Бероева…, поэтому потратила несколько минут и выписала пару моментов про QR-коды для особо возмущенных едоков", — написала журналистка в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Егор Бероев
Егор Бероев

Светская львица отметила, что голодная смерть жителям столицы не грозит, несмотря на то, что вводятся QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавируса.

"QR не будут требовать в офисных центрах: то есть столовые, буфеты, кафе для работников по-прежнему доступны. И для преподавателей — студентов — школьников — детей в учебных заведениях. Просто вход для случайных граждан с улицы будет закрыт. Плохо? Нет. Рестораны смогут посещать только люди с QR-кодами (а на веранды без кодов будут пускать практически до середины июля). Опыт, кстати, успешный — так делали Литва, Латвия, Греция и вроде бы даже Германия. Ну давайте честно — вы хотите, чтобы рядом с вашей окрошкой на кефире кто-то надрывно кашлял?" — объяснила свою позицию Ксения Анатольевна.

Собчак напомнила россиянам о непростой эпидемиологической ситуации в стране.

"Еще раз. Это не про ограничение свобод или сегрегацию. Это про безопасность и для здоровья (в Москве за последнюю неделю антирекорд за всю пандемию — 55 тысяч заболевших, а индийский штамм оказался опаснее для молодежи), и для бизнеса. Хочется напомнить, что в Европе принимают меры и пожестче. Мы же выходим из дома, работаем, встречаемся с друзьями. Ребят, ну давайте ценить адекватность принимаемых мер! Или захотелось в весну 2020-го", — обратилась к согражданам журналистка.

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Автор: Елена Былкина
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