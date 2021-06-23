Егор Бероев выступил против ковид-дискриминации

Москвичи обсуждают температурные рекорды, но сильнее тревожат граждан перспективы новых антиковидных придумок властей.

QR-код на рукаве

Внезапно, 22 июня 2021 года, мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об ограничении с 28 июня непривитых от коронавируса граждан в правах на посещение предприятий общепита:

кафе;

баров;

ресторанов;

фуд-кортов.

Насладиться атмосферой предприятий общепита смогут лишь граждане, которые:

прошли полный курс вакцинации против COVID-19;

переболели COVID в течение последних шести месяцев;

имеют на руках отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 (действует в течение 3-х суток).

Закрыли фуд-корты, но при этом граждане массово перемещаются в общественном транспорте безо всяких ограничений, кроме ставших уже привычными масок и перчаток. Сомнительно, что очередной удар по малому бизнесу спасёт столицу от распространения коронавируса, но московские власти запустили и другие ограничения по количеству:

спектаклей, киносеансов и концертов;

спортивных мероприятий.

Вероятно, эти ограничения не затронут партийные фестивали "Единой России" и мероприятия так называемой военно-патриотической тематики. Примеров тому — множество, да и власти предусмотрительно дали себе индульгенцию, закреплённую в указе мэра Москвы, что мероприятия, которые организовывают государственные структуры, всегда остаются за скобками карательных мер. Всем остальным обещана свобода с QR-кодом "на рукаве".

Предостережение Егора Бероева

Взрывной рост заболеваемости в Москве более суровыми разновидностями COVID-19, что важно, привезёнными из-за границы, подтолкнул городские власти к обязательной вакцинации сотрудников:

сферы услуг и образования;

транспорта и ЖКХ;

государственных организаций.

Получается, что ближайшими авиарейсами будут ввозиться новые штаммы коронавируса, а власти потом будут с ними героически бороться, клеймя QR-кодами граждан и разоряя малый бизнес, не говоря уже о начавшейся фактически ковид-дискриминации.

На эту опасную несправедливость обратил внимание и актёр Егор Бероев, который высказался по этому поводу на вручении телевизионной премии "ТЭФИ — Летопись Победы". Артист заметил, что сам не вакцинировался, хотя многие его знакомые и друзья сделали прививки от COVID-19, но это обстоятельство никогда не вызывало ссор и каких-либо проблемных моментов, потому что человек имеет право на выбор. Глядя на существующие тренды, Бероев посетовал:

"Сегодня я проснулся в мире, где это (наличие документа о вакцинации — ред.) стало опознавательным знаком: гражданин ты или будешь находиться в резервации, можно ли тебе будет посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми правами и благами. У меня возникает вопрос: как мы, потомки победителей, могли это допустить?"

Слова Бероева о победителях обусловлены контекстом мероприятия, на котором он выступил со своим заявлением. Чтобы усилить смысловую нагрузку, артист прикрепил на грудь жёлтую звезду Давида, которой клеймили нацисты евреев во время Второй мировой войны:

"Ни одна человеческая жизнь, достоинство не могут приноситься в жертву общественному благу. Это записано кровью в Нюрнбергском кодексе. Человек неотделим от его достоинства и свободы выбора. Даже если этот выбор вам не нравится и вы желаете ему исключительно добра!… Я прошу вас… не допустите разделения нас с вами, не допустите вражды между нами, не допустите сегрегации общества!.."

Принуждение к прививке

Академик РАН Геннадий Онищенко, обратив внимание на выступление Егора Бероева, сравнившего ковид-сегрегацию с нацистскими методами, назвал призывы артиста "психопатической выходкой":

"Там (во время Второй мировой войны — ред.) была совсем другая ситуация, он это прекрасно понимает. Он может не прививаться и не ходить никуда. Мы его должны убедить это сделать, но никто его не будет заставлять".

Никто заставлять не будет, но без зазрения совести ограничат граждан в правах, тем более добровольно-принудительные традиции, переданные нам предками, обрели в нынешней России второе или даже пятое дыхание.

Не секрет, что многие медики не стремятся прививаться существующими на данный момент вакцинами. Об этом они рассказывают в соцсетях, рискуя огрести по полной от своего начальства. Немало учёных говорят, что их сомнения и даже протесты фильтруются в СМИ, чтобы не огорчать российские власти.

Вакцина, может быть, эффективна и безопасна, но 100%-й гарантии никто не даст. Это не значит, что надо противиться вакцинации. Это значит, что нельзя никого принуждать прививаться, в том числе и под угрозой снижения зарплаты госслужащим и сотрудникам бюджетных предприятий.

Фатальные перспективы

О перспективах малого бизнеса, по которому уже прошлись серпом по всем местам во время продолжительных выходных "с сохранением зарплаты", рассказал на одном из популярных в Рунете форумов менеджер сети пивных баров. Он опубликовал блиц-подсчёт "отрицательного роста", который неполиткорректно назвал по-русски и созвучно со словом "конец":

нежелающие прививаться бармены увольняются;

только 10% населения привито — минус 90% продаж;

завиральное требование властей моментально ввести систему QR-кодов (пока никто не знает как, но за свой счёт) парализует предприятие.

Менеджер считает, что печальная участь постигнет весь общепит, включая крафтовые пивоварни и других поставщиков пива. Небольшие кафе и рестораны, по его словам, накроются тем местом, где ноги теряют своё гордое имя. Ждать каких-либо компенсаций от властей не приходится.

В Кремле же не видят особой проблемы ни с новым ударом по малому предпринимательству, ни с явной дискриминацией граждан. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с достоинством Анубиса констатировал:

"Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета, люди без прививки не смогут работать на всех участках, это невозможно, это будет представлять угрозу для окружающих".

Отчего-то вспомнились строки из романа Ярослава Гашека "Похождения бравого солдата Швейка":

"А добрые, невинные глаза Швейка продолжали сиять мягкой теплотой, свидетельствовавшей о полном душевном равновесии: "Все, мол, в порядке, и ничего не случилось, а если что и случилось, то и это в порядке вещей, потому что всегда что-нибудь случается".

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