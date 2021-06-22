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Бузова оригинально высказалась о провале сборной России на Евро-2020

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова с замиранием сердца следила за игрой наших футболистов в матче с Данией. В конце игры поющую ведущую ждало разочарование, хотя она до последнего не теряла веру в наших спортсменов.

Бузова оригинально высказалась о провале сборной России на Евро-2020

Крупный проигрыш в игре с командой Дании со счётом 1:4 лишил российскую сборную шанса продолжать борьбу на Евро-2020.

Ольга Бузова показала себя истинной фанаткой, довольно эмоционально комментируя этапы противостояния на футбольном поле.

Когда сборная Дании открыла счёт, Ольга призвала футболистов не терять веру в себя.

"Не опускаем руки", — написала звезда в сторис в Instagram:

Ольге показалось странным то, что у российских футболистов на поле было больше защитников, чем нападающих. Её это удивило, так как нашим ребятам, по её убеждению, очень нужна победа.

Когда же игра закончилась с разгромным счётом в пользу футболистов Дании, Бузова оригинально высказалась о провале.

"Блин. А где тут ближайшая Дзюбочная?" — отметила Ольга (слово, видимо, образовано от фамилии капитана российской сборной Артёма Дзюбы).

Представительница селебрити всё же нашла слова поддержки футболистам, потерпевшим фиаско.

"Они нагнетали как могли", — признала Бузова.

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Автор: Елена Былкина
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