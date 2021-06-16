Валя Карнавал подарила Ларисе Долиной укулеле

Блогер Валя Карнавал после скандала в эфире шоу "Музыкалити" подарила Ларисе Долиной укулеле.

Певица опубликовала на своей странице в instagram фото внучки Саши с инструментом в руках.

"Я не знаю, что за этим стоит и чем вызван выбор именно этого инструмента, но, в любом случае, благодарю за подарок! Внучка Саша уже изучает строй!", — написала Лариса Александровна.

Сама Карнавал пока никак не прокомментировала свой жест.

Стоит отметить, что инструмент расписан ромашками. Укулеле подписано: "С любовью для Ларисы Долиной".

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